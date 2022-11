Khawla BEN HASSOUNA

Bonjour et Bienvenue sur mon profil.



Ingénieur d’études et développement en Informatique, J'ai deux ans d’expériences professionnelle chez une grosse entreprise dans le secteur médical .



Cette expérience m'a permis de faire un grand pas vers mon évolution .J'ai eu plus de responsabilité au sein de l’équipe de GE Healthcare et j'ai su répondre aux attentes de poste :Responsable Technique du module.



Autonome, esprit d’équipe,sérieuse et bon relationnel sont les adjectifs qui me caractérisent le mieux.

Je serais très heureuse de partager mon expérience mais aussi d'en connaitre d'avantage sur les métiers. N'hésitez pas à entrer en contact avec moi.



Mes compétences :

Développement des compétences

Conception

Validation logicielle