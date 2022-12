Khechini MOHAMED

RESUME DES COMPETENCES

1/ Veiller à la sécurité du personnel et du patrimoine de la société en faisant appliquer les moyens de la société en matière d’EHS.

2/ Assurer la propreté des locaux et un environnement répondant aux normes d’usage.

3/ Veiller à l’application et la communication de la réglementation en vigueur régissant l’EHS (qu’elle soit une réglementation interne ou externe)

4/Assurer le suivi des aspects sécurité et environnement se rapportant aux installations et équipements au niveau du site et ce en étroite collaboration avec la structure de la maintenance.

5/ Elaborer les rapports périodiques et ponctuels se rapportant à la sécurité, à l’hygiène et à l’environnement.

6/ En étroite collaboration avec l’équipe de management de l’usine et la contribution du médecin de travail, assurer les audits internes périodiques centrés sur les aspects EHS.

7/ Formaliser les plans des actions correctives en matière d’EHS et les suivre en collaboration avec les membres de l’équipe de management, jusqu’à la clôture de chaque plan arrêté.

8/ Planifier, préparer et assurer le secrétariat de toutes les réunions relatives à l’Hygiène et la Sécurité.

9/ Contribuer activement à la sensibilisation et à la formation du personnel en matière d’EHS et ce à l’occasion de tout recrutement, nouvelle affectation, introduction d’un nouveau processus et /ou installation d’un nouvel équipement.