Khédidja MESSADI

Open Your HeART



Spécialiste de la peinture décorative et de la scénographie depuis plus de vingt ans, j'ai réalisé un grand nombre de décors pour des résidences de grand standing, cafés, hôtels, restaurants, discothèques, casinos, théâtres, opéras et cinéma.



Je suis spécialisée dans un large éventail de techniques décoratives: faux-bois, faux-marbres, trompe-l'oeil, ornementation, ciels, fresques, peintures à l'huile, dorure, patines, effets de matières, enduit béton, fausse pierre, chaux, stucco, tadelakt.



Créatrice d'ambiance et de beauté pour votre bien être, je suis à votre écoute pour mettre en scène et décorer vos envies en France et à l'étranger.



Mes compétences :

Architecture

Art

Artisanat

Artisanat d'art

Bois

Ciel

Décoration

Décoration peinture

Design

Dorure

Faux bois

Hotel

Marbre

Ornementation

Patines

Peinture

Peinture à l'huile

restaurant

Trompe l'oeil