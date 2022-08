Kheir-Eddine MEKIDECHE

SVP : Si vous souhaitez simplement poser une question, faire une demande d'emploi, de stage ou une proposition commerciale, merci de ne pas faire une demande de contact. Envoyez-moi juste un mail. Merci



Si votre activité est en lien avec l'Algérie (mon pays d'origine), le Maghreb, l'Orient, il y a des chances qu'un jour nos routes se croisent. Je travaille dans le domaine évènementiel, foires, salons, forums, séminaires... Pour être proche de vous, Algérie Salons possède un bureau en Algérie et un en France.



Vous êtes visiteur, exposant, organisateur d'un salon ? d'un forum ? Algérie Salons vous fait gagner du temps et économiser de l'argent. Elle gère tout ou partie des services dont vous avez besoin : décoration, aménagement de stand, location de mobiliers, tv, voitures, mise à disposition hôtesses, interprètes... Conception roll-up, banners, kakemonos, cartes de visite, flyers. Plus d'infos surArray etArray



Algerie Salons a travaillée en partenariat avec Ubifrance pour le forum d'affaires Algérie-France organisé les 30 et 31 mai 2011 à l'hôtel Hilton d'Alger. Ainsi que le forum des femmes cheffes d'entreprises à Annaba le 13 juin 2013. Algerie Salons a participée également au salon Djazaïr Export à Alger du 2 au 5 juin 2011 dans l'espace "Experts en conseil à l'exportation" (voir vidéo surArray).



J'ai exercé entre autre pour la Foire Orientale Internationale de Lyon, salon grand public multisectoriels spécialisé sur l'Orient et le Maghreb. J'ai contribué a son succès en faisant participer des sociétés telles que Société Générale, Aigle-Azur, Ifri, Nca Rouiba... J'ai crée des partenariats avec la télévision algérienne, la chaîne lyonnaise Tlm, le journal Le Progrès, les magazines Le Moci, Arabies, Bledmag...



Je suis à votre service pour travailler dans le monde entier pour des missions courtes ou longues durées, (prospection, participation a des foires, salons, rdv...).



Pour travailler ensemble, il ne suffit pas de partager les mêmes valeurs professionnelles, il faut aussi partager la même vision de la politique commerciale et des objectifs à atteindre. Les mots suivants sont importants à mes yeux : confiance, respect, tolérance, franchise, honnêteté, sincérité, professionnalisme, volonté, convictions, passion, énergie, force, engagement, actions, défis, détermination.



Si vous souhaitez développer vos ventes, acquérir de nouveaux clients, faire connaître vos produits, vos services, vous développer à l'étranger ou en France, n'hésitez pas à me contacter : k.mekideche@algeriesalons.com Tél: +33.(0)6.29.06.09.32.Array



A bientôt

Kheir-Eddine MEKIDECHE



