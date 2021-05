Kheira MEDDAHI

Grace à 4 ans d expérience dans le mileu bancaire et financier et forte d une expérience de 16 ans en tant que manager ou j ai acquis des compétences certaines dans l encadrement de collaborateurs de 3 a 9 salariés libre service, vendeurs et back office logistique , des techniques commerciales, la negociation achats d avec les fournisseurs regionaux, le suivi des ventes, l'analyse de tableaux commerciaux et de bord, l'interprétation d'etude de satisfaction clientèle , la communication d avec les services internes et les directions, la montée en compétences du personnel, technique de recrutement ,l organisation d'actions commerciales et leur planification timée...



Mes compétences :

Fidélisation client

Finance

Prise de parole

Banque privée

Microsoft PowerPoint

Business planning

Reporting

Microsoft Excel

Prospection

Internet

Promotion

Aisance relationelle

Animation de réunions

Process

Communication orale

Stratégie de communication

Gestion budgétaire

Stratégie commerciale

Négociation commerciale

Gestion de projet

Management

Encadrement

Gestion du stress

Gestion des stocks

Marketing stratégique