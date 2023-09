Khémissi SÉLIM

Architecte Web



Je m'investis dans tous les aspects techniques liés au développement, à la mise en production, et à l'hébergement de sites web depuis 1998. A partir de 2008, je démarre l'aventure du e-commerce avec la sortie de Magento, puis à partir de 2014, je propose le développement d'application natives iOS et Android pour enrichir les services et les outils destinés aux e-commerçants.



Linux, Apache, PHP, Mysql depuis 1998.

Magento eCommerce depuis 2008.

Ember JS Framework depuis janvier 2013.

D3.js depuis 2014.



ACTIVITE



* Conseils & Programmation & Hébergement

* Expertise Magento eCommerce

* Développement PHP

* Développement EMBER.JS - Ember App Kit



FRAMEWORK DE DÉVELOPPEMENT FRONTEND



* Ember.js

* Ember Data (REST)

* Ember App Kit



ENVIRONNEMENT SERVEUR



* Linux

* Apache

* MySQL

* PHP



LANGUAGES



* PHP - SQL - HTML - CSS - JS

* XML - XSL - SVG

* BASH - Regex

* jQuery, Ember.js, Ember-Data



WEB STANDARDS



Développement Web réalisé selon le respect des standards émis par le W3C - The World Wide Web Consortium



Mes compétences :

HTML/CSS/JS

Ember.js / Ember Data

LAMP

D3.js

Intégration TPE

Magento eCommerce