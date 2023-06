Kien NGUYEN

Handi-Aide-Emploi est née d'une prise de conscience du besoin de trouver une solution pour faciliter le placement professionnel des personnes en situation de handicap.

Pour que les entreprises qui désirent embaucher ces candidats ne soient plus freinées par des lourdeurs administratives.



Notre savoir-faire et nos compétences sur le terrain s'appuient sur des collaborateurs expérimentés et motivés.



Quel que soit votre projet, Handi-Aide-Emploi vous accompagnera,

ensemble nous identifierons vos besoins et vous proposerons des candidats et des formations répondant à vos attentes.



Car nous formerons le cas échéant nos candidats.



- Notre philosophie : Former nos candidats selon vos besoins, vous assister administrativement (bénéficier des primes et aides financières pour votre

entreprise);

- Nos valeurs : Savoir-faire et Réactivité, Qualité, Engagement, Disponibilité,

Confiance dans nos formations;



Nos candidat(e)s sont un atout pour votre entreprise.