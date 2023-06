Kiki WARVEK

Je suis une jeune photographe orientée mode et beauté principallement, et travaille en Freelance dans le monde entier ! Si vous souhaitez un beau portrait professionnel, je suis aussi votre femme ! Créative et amoureuse de mon metier, je serais ravie d’echanger avec vous à propos de mes prestations et de ce que vous recherchez !



Mes compétences :

Retouche photo

Direction artistique

Photographie

Adobe photoshop

Graphisme