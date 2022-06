Kilian MANDRICK

Formations Scolaires :



BTS CHIMIE 2011

Baccalauréat Option Scientifique (Spécialité physique-chimie) 2007



Habilitations :



Prévention des risques option aval du cycle combustible de niveau 1 : PR1 (Février 2010)

Formation prévention risques CMR

Formations sécurité et qualité : ISO9001, ISO14001



Expériences professionnelles :





 Juillet à Décembre 2012 CDD au sein du service Analyses Pétrolières de IFP Énergies Nouvelles à Solaize

Chef d'équipe : Mr PAUL Pierre (tel : 04.37.70.26.91)

- Distillations sur colonnes GECIL (TBP/D1160), préparation de coupes pétrolières

- Déparaffinage (Büchner et Distillation fractionnée avec colonne de Vigreux)

- Analyses pétrolières diverses



 Septembre à Juin 2012 Mission intérim au Centre de Recherche de TOTAL SM à Solaize

Chef d’équipe : Mr ESSON Serge (tel : 04.78.02.60.48)

Analyses élémentaires sur produits pétroliers par ICP et Fluorescence X

- Minéralisation par micro-ondes

- Suivi qualité et traçabilité

Analyses organiques : Potentiomètrie (mesures indice de base et d’acide) => Développement de méthode interne, AQUATEST,



 Septembre 2009 à 2011 : CEA de Marcoule - Technicien Chimiste (alternance)

Tuteur de stage : Mr RIVALIER Patrick (tel : 04.66.79.61.74)

- Production d’hydrogène par électrolyse (4 mois)

- Extraction liquide-liquide en colonne agitée : programme expérimental, montage et exploitation du pilote (1 an et demi)



Techniques d’analyses :

• Refractomètrie, Titrimètrie, Densimètrie …

• pH-métrie, conductimétrie, HPLC, CPG, ICP, FX, synthèse organique … (durant la formation scolaire)







 Encadrement et Formation groupes (Adultes ou Enfants) à l’Orpaillage : centre de formation à l’Orpaillage : entreprise familiale



Divers :



Langue : Anglais et Espagnol opérationnels

Informatique : Pack Office, Regressi, SAP, TEVA, LIMS



Centres d’intérêts :



Football, Musculation, Orpaillage