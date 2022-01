Kinésiologie ECOLE D.TAOS (DELPHINE LANGENAIS)

Modèle ÉDUCATIF et de l'auto-RESPONSABILITÉ :



Nos formations s'inscrivent dans un modèle ÉDUCATIF et d'auto-responsabilisé. C'est-à-dire que nous apprenons aux futur(e)s Kinésiologue à accompagner les personnes, qu'(ils)elles recevront en séance, dans une démarche où la personne pourra autant se dire par les mots, que par l'écoute des réactions de son corps (test musculaire). Nous avons observé que lorsqu'une personne (client/e) à un espace pour se dire, et quelle participe activement à la séance en étant consciente de toutes les étapes, car nous lui expliquons ce que nous faisons, les résultats sen trouvent améliorés. En effet, en étant active, lorsque la personne rencontrera une problématique similaire elle saura comment retrouver le chemin de la libération de son stress. On peut imaginer que si elle ne sait pas ce qui se passe en séance (ex : test à voix basse réalisé par le(la) Kinésiologue), et quelle n'est pas pleinement active/participative, elle recevra sûrement un bienfait par les techniques d'équilibration, mais

elle restera en quelque sorte dépendante de la technique et de ce que lui aura apporté le/la Kinésiologue.