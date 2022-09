Kiswendsida Robert KABORÉ

Je suis titulaire d'une licence en Langue, Littérature et Civilisation Anglaises à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. Je suis actuellement en Master I dans la même formation au sein de la même faculté. Je suis passionné du journalisme multilingue Mooré,Français et Anglais et je suis dédié à la formation de mes jeunes frères et sœurs pour le développement du Burkina Faso.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Excel 2000

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 7

Microsoft Word

Microsoft Word 2000