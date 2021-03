Kns ELECTRONIQUE

Réparation électronique tout type de Materiel pour particulier et professionnel !!!

Secteur : High Tech - Électronique et microélectronique

• Des électroniciens expérimentés.

• Des moyens de tests et d'essais.

• Des réparations garanties 6 mois.

• Des interventions préventives et correctives sur site

de votre parc électronique.

• Rapidité d’intervention sur site orléanais et tout

département (5 véhicules).

• Devis sous 48H.

• Capacité à gérer les urgences

assure le S.A.V, contrôle et maintient le bon

fonctionnement de vos systèmes industriels en faisant du

préventif et essais spécifiques, produit des cartes électroniques

avec ou sans cahier des charges.

Exemple : Cartes de puissance, Carte micro pour filmer

des palettes, doseur pour les adjuvants (recherche

interne).

Nos interventions sont ponctuelles et surviennent aussi

dans le cadre de contrats de maintenance, pour des

dépannages ou une maintenance préventive.



Nous proposons des solutions de réparation, le remplacement

des composants obsolètes par de nouveaux équivalents de

même fonction ou la conception de systèmes électroniques

sur mesure.

DEPANNAGE

Localisation :national