Koenraad CLAEYS

Merci de vous être arrêté sur mon profil !

Chef expérimenté de la division numérique avec un historique démontré de travail dans le secteur du conseil en gestion. Je suis spécialisé dans le domaine de la rémunération globale et du conseil et des services de rémunération depuis plus de 25 ans dans le domaine commercial, les services à la clientèle et les opérations. J'ai dirigé la ligne d'activité Digital chez Korn Ferry, qui est aujourd'hui le plus grand cabinet de conseil en capital humain et en organisation en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.



J'ai beaucoup travaillé avec des cadres supérieurs et des professionnels pour répondre à leurs besoins en matière de rémunération et de gestion des talents. Professionnel chevronné de la rémunération, je possède une vaste expérience du conseil en rémunération auprès d'organisations Fortune 1000, de clients locaux et multinationaux dans le monde entier.



Spécialités : Récompenses globales, reconnaissance, nivellement du travail, conception des récompenses.



Secteurs d'activité : FMCG, numérique, commerce de détail, sciences de la vie, haute technologie, fabrication et entreprises familiales.



À côté du travail, j'aime courir dans les dunes de La Haye, expérimenter la force du vent avec le kite surf et la vitesse sur les pistes de ski. Cuisiner pour ma famille et mes amis et regarder des séries policières (scandinaves) complètent mon temps libre.



