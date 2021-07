Kokouvi Bertrand GBETCHI

Passionné par la technologie avec une culture de l'innovation assez développée, j'ai la chance de pouvoir mettre mes compétences et qualités personnelles au service de CoCEPTIO pour la conduite de projets d'innovation. Actuellement étudiant en Management de l'Innovation Technologique au Toulouse Business School, mon objectif à terme est de devenir Chef de projet R&D / Consultant en Innovation.



Chers recruteurs, rendez votre R&D plus efficace en choisissant une personne possédant une double compétence recherche - management de l'innovation. Mon expérience dans l'univers de la recherche (à la base de toute connaissance et innovation) couplé à ma parfaite connaissance des enjeux stratégiques et économiques de l'innovation seront au service de la réussite de vos projets et de la croissance de votre entreprise.



Je suis à l'écoute des opportunités dans le secteur industriel.