Je me nomme ATI Komi et je suis Administrateur culturel au Ministère de la culture et du tourisme et je suis aussi le Coordinateur Général du Réseau Francophone pour la Promotion des Arts et de la Culture (RFPAC) . Je vis à Lomé au TOGO



Mes compétences :

- Rigueur

- sens de communication

- travail d'équipe

- Capacité à travailler dans un environnement multiculturel

- Esprit de décision...