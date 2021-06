Koua Rodrigue DIBIE

Je me nomme DIBIE Koua Rodrigue , étudiant en Master 2 en Économie de la Santé à l'Université Clermont Auvergne .

Le but de ma formation consiste à nous donner des bases pratiques quant à l'évaluation économique de projets santé ,la caractérisation des risques sanitaires et les étude d'impact tout en utilisant des logiciels statistiques .

Partant de la vulnérabilité de certaines franges de la population et de la morbidité constatées en Afrique , j'espère à terme mettre en place une structure d'assistanat qui travaillera en synergie avec les organisations non gouvernementales et les structures connexes pour venir en aide aux plus démunis .

Mes expériences dans les ONG (NIGAF) et une structure d'assurance (Loyale Vie) me permettent ainsi de m'adapter dans un environnement à diverses compétences .

Ainsi , j'aime la rigueur dans l'exécution des taches pour une efficacité du service et je sais preuve d'esprit d'initiative dans l'élaboration du plan stratégique de l'entreprise .



Mes compétences :

Veille stratégique

Veille économique

Gestion de projet

Conduite de projet

Chargé d'études

Economie sociale et solidaire