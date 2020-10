Kouadio Fodio Maxime ADINGRA

Du faite de ma formation et mon expérience professionnelle, je suis capable de travailler en tant que :

- Assistant RSE

- Auditeur RSE

-Consultant RSE

-Analyste Extra financier

- assistant en Développement durable

-Agenda 21 (pour les collectivités locales)



- SYSTEMES INFORMATIQUES-TELECOMS (Installation, Configuration, Maintenance et supervision des réseaux mobiles)

- TRANSMISSION

- DIFFUSION

- AUDIOVISUEL

- ÉLECTRONIQUE



Mes atouts

-Esprit d’équipe et capacité de travailler sous pression

-Promptitude Réactivité Devant Les Situations difficiles De Travail

-Attitude Chaleureux Et Enthousiaste

-Très organisé



Mes compétences :

SUPERVISION DES RESEAUX GSM (OMC)

Supports de communication

Télémaintenance

WiMAX

Télécommunications

Agenda 21

Indicateur de bonne gouvernance

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Veille concurrentielle

Ethique economique

Intelligence économique

Développement durable

Gouvernance d'entreprise