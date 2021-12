Kouakou MAXIME TRESOR

Titulaire d'un diplôme de technicien supérieur (DTS) dans le génie civil option bâtiment et urbanisme, je suis actuellement à la recherche d'un nouvel emploi.

Après l’obtention de mon BAC et un DEUG II en géographie urbaine, j'ai suivi une excellente formation de 3 ans à l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny à Yamoussoukro (INP-HB) .



Ayant travaillé dans la société CATI construction, j’exerçais en tant que Assistant de l’architecte dans la conception, Chargé des calculs de structures en béton armé et Chargé d’effectuer divers suivis de chantiers



Convaincu que cette expérience acquise en conception des installations, dessins techniques du bâtiment et que mes connaissances en calcul des structures me permettront d'intégrer efficacement votre entreprise, j'aimerais vivement participer à l'expansion de votre entreprise



Mes compétences :

Volumétrie 3D

Construction métallique

Suivi de chantiers

Béton armé

plans et dossiers technique