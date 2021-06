Avec plus de dix ans dexpériences dans laudit externe, le contrôle interne le contrôle de gestion et la tenue de la comptabilité, la fiscalité et le droit social de part mes postes de responsabilités occupés ; je bénéficie d'une expérience solide et diversifiée ajouté à de bonnes connaissances managériales an phase avec les exigences d'une entreprise compétitive.