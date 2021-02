Kris SAINT ANGE

Je mets avec passion mes dons intuitifs et prédictifs au service de votre transformation positive.

Cultiver votre écologie du Soi, harmoniser votre être et vos talents,

Retrouver votre pleine confiance en vous et en l'avenir.

Vivre au plus haut de votre destinée pour votre plus grand bien et celui de tous.

Tels sont les buts de mon chemin à vos côtés.



Ma posture est positive, bienveillante, juste et incisive.

Je vous remets les clefs de conscience et de vérité qui vous permettent de créer ce que vous souhaitez en vous et dans votre vie.

Je soutiens votre être et votre quête, non vos croyances ou vos illusions.



Je vous donne des réponses précises immédiates.

Je mets instantanément en lumière de nouvelles perspectives et des solutions concrètes, quelle que soit votre problématique.

Je vous propose un accompagnement sur-mesure.

Ponctuel ou à long terme, à votre rythme et au gré de vos besoins.



Mes compétences :

Conseil en recrutement

Coaching individuel

AVENIR DES ENFANTS

Discrétion et ponctualité

Adaptation et proposition

Sens de l'écoute et ouverture d'esprit

Prédictions et Avenir

Valeurs Morales

Ténacité pour assurer la réussite

Stratégie d'entreprise

Sincère et battante

Humilité"