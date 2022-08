Kristell BALLAND

Aujourd'hui je réalise des prestations de services pour les particuliers qui prendra fin le 10 septembre, je suis donc à la recherche d'un poste dans le domaine de l hygiène, la qualité, en microbiologie, sécurité ( en agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétologie ) ou dans l'environnement.





Titulaire d'une formation dans le domaine de la qualité - hygiène - sécurité - environnement j'ai travaillé pendant plus de 10 ans en tant que technicienne qualité (microbiologie) et en tant que responsable QHSE où j'occupais en plus la fonction de préventeur en sécurité.

J'ai également une formation en nutrition.

J'ai travaillé dans des boîtes pharmaceutiques (Biomerieux, Catalent, INSERM..) agroalimentaires (Lustucru, Andrieux, Castel Frère)



J'ai une double compétence en informatique et dans le domaine des mutuelles puisque j'ai plus de 6 ans d'expérience en tant que gestionnaire de compte, conseillère mutualiste et commerciale (Groupama Rhône Alpes, Eovi, Intériale, Groupe Mornay..).



Adaptable, rigoureuse, et à l'écoute, j'apprécie beaucoup de travailler en équipe avec des personnes motivées et motivantes. Autonome et réactive, je souhaite approfondir mes compétences dans les domaines de la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement.