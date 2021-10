Krystel ANTOINE

L'art et la culture ne sont pas seulement des domaines mais un socle de développement pour une ville ou un territoire.

Un socle à partir duquel on peut inventer, avec du sens et de l'humanité, tous les autres domaines de la vie collective et individuelle.



Mon profil pluridisciplinaire s'appuie sur un parcours professionnel dans le secteur de la communication visuelle.

Il est augmenté d'une formation supérieure d'administration et communication des activités culturelles.

Il se singularise par une pratique de plasticienne et designer.

Invitation à la visite de mon portfolio : www.krystelantoine.fr



Mes objectifs :

- prendre part au développement de projets artistiques et culturels,

- défendre la permanence artistique sur le territoire.



Communication, administration, création : notre collaboration peut commencer là, maintenant, tout de suite !



Mes compétences :

Rigueur, curiosité et enthousiasme

Adaptation aux contraintes du secteur

Conception et réalisation print, web, 3d

Adobe Creative Suite

Chaîne graphique

Qualités rédactionnelles (création de contenu, ana

Gestion de projet et organisation

Travail en équipe et autonomie