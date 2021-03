Krystel WILIIEN-BLANCHARD

Nouvelle sur le site et actuellement à la recherche d'un poste de secrétaire comptable sur St Etienne (42) et sa couronne.

Je suis disponible immédiatement.

Aujourd'hui, je suis une formation libre d'accès en ligne sur la "Communication et les Réseaux Sociaux" afin de compléter mes compétences et mes connaissances.

Très investie dans mon travail, je suis à la recherche d'informations concernant de futures formations pour plus de polyvalence dans mon poste.

Je suis à l'écoute de vos propositions ou idées de formations ou de travail éventuels.

Merci d'avance