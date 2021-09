Krystelle PINA

Forte d'une grande expérience en relation clientèle, je vous fait part de mon savoir-faire et savoir être.



Diplômée dans l'administratif, je maîtrise toutes les tâches incombant à une Assistante de Direction. J'ai pu m'épanouir au sein du groupe EDF pendant un an en tant qu'Assistante de Gestion Administrative où j'ai pu démontrer mon professionnalisme et je souhaiterai un jour trouver un emploi durable.



Je me tiens à votre entière disposition pour un entretien et vous exposer mes motivations et mon expérience, la communication étant la base de toute histoire à construire.