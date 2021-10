Kylian LANGER

Bonjour cher réseau,



Passionné de musique et d'automobile depuis l'enfance, j'ai effectué un stage de classe de 3e à la concession BMW Dupont S.A d'Orléans. Ensuite, j'ai effectué quelques petits jobs comme serveur runner dans un restaurant et agent d'entretien dans une résidence de vacances, sur l'île de Ré à chaque fois.

J'ai par la suite occupé un poste de commercial pour une agence automobilière à La Rochelle et suis actuellement en poste à l'école AFC La Rochelle, en tant que Chargé des Relations École/Entreprises.