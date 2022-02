Kylinh NGO

Directeur de projets / Directeur de Programme / CTO / CIO / Directeur du Business Development confirmé



+20 ans d’expérience sur des grands projets d’intégration SI à l’international (Europe, Amérique du Sud, Asie, Afrique) dans les IT & Télécoms:

+10 ans d’expérience à la direction des Projets (Directeur de projets et Responsable des Opérations), et,

+7 ans d'expérience en tant que Business Development Manager pour les solutions et services à forte valeur ajoutée

(Gestion de projets d’intégration complexe, Management d’équipes multiculturelles et pluridisciplinaires, Développement commercial, Infrastructure…)

+4 ans d'expérience confirmée en développement logiciel avec encadrement d’équipes de réalisation



Mes compétences :

Agile Scrum