L'agence 3d SOCIÉTÉ

Nous proposons des solutions logicielles pour les professionnels de l’ameublement (décorateurs, architecte, architectes d’intérieurs,…) souhaitant présenter leurs produits d’une façon simple, intuitive et commerciale grâce à la 3D.

A travers toutes nos prestations, nous avons acquis une solide expérience dans le monde de l’aménagement et du chiffrage. Ceci nous à permis de développer des outils parfaitement adaptés aux problématiques métiers et surtout, très simple d’utilisation.



Plus qu’un simple configurateur, nos produits sont des outils d’aide à la vente et de chiffrage précis.





Mes compétences :

3D

Design

Création

Ameublement

Application IPhone

Apple iOS

Ingénierie

Applications mobiles

Réalité augmentée

Développement Android

Édition de logiciels