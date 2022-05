Www.lagencededesign.com



L’Agence de Design est composée de plusieurs indépendants spécialisés dans le domaine du design produits et du design graphique, créatifs, réactifs et à l’écoute de vos besoins.



Nos prestations peuvent être ponctuelles ou plus globales et s’adapter à une collaboration avec vos équipes en interne.



Nous intervenons dans une approche de Design global qui aborde tant le design produit, les tendances & la mode, le packaging & l'identité Visuelle.



Nous intervenons individuellement ou à plusieurs, selon les prestations demandées de manières ponctuelles ou régulières en s’adaptant à une collaboration avec vos équipes en interne.



Enfin et grâce à notre réseau de partenaires nous vous proposons une approche globale de service pouvant répondre à vos attentes.



Mes compétences :

Packaging

Coloriste

Stylisme

PLV

Mode

Textile

Graphisme

Cr�ation

Décoration