L'agence SOFA

Notre singularité se reflète dans la proposition de produits de communication innovants et de qualité supérieure. Nous suggérons aux entreprises de donner du relief à leurs idées en réalisant leur communication en 3D. Ce type de réalisation est un avantage indéniable pour les entreprises voulant sortir de l'ordinaire et donner une allure moderne à leur image. De plus nous proposons des créations de sites internet évolués avec des espaces d'administration personnaliser ce que nos concurrents ne proposent pas. Ce type de réalisation est parfait pour les entreprises qui ne sont pas à l'aise avec la toile Web car il propose une prise en main ludique et personnalisable à son utilisateur.





Mes compétences :

Communication

Imprimerie

Créativité

Textile technique

Design graphique

Modélisation 3D

Impression offset

Référencement

Design

Web design