L. MME TOUHAMI

Jai depuis (18) dix-huit ans perfectionnée mes connaissances dans les domaines notariaux, juridiques et de gestions à travers mes différents postes au sein de létude notariale, sanctionnées par lobtention dun DEUA en DROIT des AFFAIRES.

Mon travail consiste en :

-Rédaction dacte notariés,Recherche documentaire auprès des organismes publics et privés -Étude et réalisation des statuts de sociétés commerciales, Promotions immobilières (ventes sur plan).

-Conseils à la clientèle en liaison rapprochée avec le notaire.

-Chargée de lorganisation du cabinet : organisation des tâches entre les différents membres du personnel.

-Suivi des dossiers : enregistrement auprès des organismes officiels.

-Responsable de la recherche documentaire de létude.

-Conseils et informations à la clientèle en matière de droit.

-Travaux de secrétariat : saisie informatique, suivi des dossiers, classement, Accueil des clients.



- En veille professionnelle suite maternite.