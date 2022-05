L'usine à Belfort COWORKING

L’Usine à Belfort est un espace de coworking qui rassemble des entrepreneurs d’activités différentes au sein d’un espace partagé, à Techn’Hom (Belfort). Ensemble, nous développons une expertise autour des nouvelles formes de travail et d’intelligence collective.



L’Usine est une "entreprise apprenante", où chaque entrepreneur, parce qu’il choisit de travailler avec d’autres dans un climat de confiance, d’enthousiasme, et un sens aigu du respect et de la responsabilité :

- peut réussir économiquement, se développer et être pro-acteur de la coopération et de l’innovation.

- devenir un moteur de développement humain et économique local



Nous proposons également aux professionnels des salles de réunion au cœur du Techn’Hom (quartier d'entreprises à Belfort).