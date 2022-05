La Fée Turbulette c'est avant tout une passion pour la création!

De fil en aiguille, Marie, à l'origine de La Fée Turbulette, a conçu des articles de puéricluture vendus sur divers sites web et sur son blogArray.



Gigoteuses, turbulettes, capes de bain... le tout fait-main et de fabrication française!

Chaque article est personnalisable (motifs, couleurs, taille...) et donc unique.



Une jolie gigoteuse, voilà un cadeau de naissance original!



A bientôt,

Marie, La Fée Turbulette