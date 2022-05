" DEVENIR FRANCHISÉ FLASHBOX "





Comment ça marche :



La Flashbox, c'est la location de cabines photos pour vos évènements professionnels et personnels, partout en France.



Comment être original ?

Comment faire plaisir à des invités et les amuser ?

Comment garder des souvenirs d'un évènement ?

Comment constituer un fichier clients et une base de données qualifiée ?



Flashbox permet un moment de convivialité entre collègues, clients, amis ou famille, et offre un souvenir original à vos invités.



Entrez dans la cabine photo, seul ou à plusieurs, en tenu de ville ou vêtu d'un déguisement, et laissez-vous guider par l'écran tactile afin d'immortaliser le moment présent !



La photo, personnalisée avec un logo ou avec un message personnel, sera ensuite imprimée par la machine et remise aux invités en quelques secondes.

L'ensemble des clichés de la soirée sera également donné à l'organisateur via clé USB ou interface web privée.



La Flashbox se démonte et peut être placée dans les endroits les plus inaccessibles.

Un technicien et une hôtesse seront présents à chaque animation.





" DEVENIR FRANCHISÉ FLASHBOX ", c'est donc :



- Créer son entreprise,

- Etre son propre patron, tout en ayant l'accompagnement et le soutien d'une équipe professionnelle et dynamique,

- Gagner de l'argent rapidement,

- Travailler dans un domaine d'activité ludique et convivial,



Rejoignez La Flashbox et démarrez le début de votre nouvelle vie !





N'hésitez pas à visiter notre site web pour plus d'informations.

L'équipe Flashbox