Le restaurant La Grange Gourmande vous réserve un accueil chaleureux et convivial à l'Isle sur la Sorgue dans le département du Vaucluse.

Nous vous proposons une cuisine traditionnelle avec des menus et formules allant de 13.50 € à 29.90 €

Les plats à la carte changent tous les mois, au rythme des saisons.

Nous vous offrons de plus, la possibilité d'organiser des événements tels que des anniversaires, des repas d'entreprise ou de familles et pouvons sur demande privatiser le restaurant. Nous organisons aussi régulièrement des soirées à thème.

Par ailleurs, notre restaurant est pourvu d'un espace cave à vins composé de 200 références qui comprennent des vins du Luberon, Ventoux, Savoie, Alsace, Bourgogne, Bordeaux, Champagnes et Spiritueux avec la possibilité de dégustation ainsi qu'une épicerie fine proposant à la vente des produits locaux (Berlingots, Huiles d’olives, Calissons…).



Le restaurant est ouvert du mardi au dimanche pour le déjeuner (sauf samedi), et pour le dîner les vendredis et samedis.



Nous vous invitons à parcourir notre site internet :

www.restaurant-cave-vins-la-grange-gourmande.fr



A bientôt dans votre restaurant La Grange Gourmande.



