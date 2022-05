La GRIFFONNIÈRE

Rêveuse et intuitive, je perçois la vie comme étant un passage éphémère sur terre, permettant de transmettre un message. Enjouée et réfléchie, je prends la vie comme elle vient, avec spontanéité. Autodidacte, j’ai quelques fois prêté ma plume à d’autres auteurs, en développant ainsi ma propre façon de coucher les mots sur le papier.



Écrivaine passionnée, j’ai toujours plusieurs idées de romans à l’avance. Je considère qu’écrire permet un dépassement de soi incroyable, une sensation d’extase presque indéfinissable. Écrire permet de rêver, de s’épanouir et de grandir émotionnellement.