La Licorne De Lumiere BOSSAN FRANCOISE

Bonjour ,

Montpellier , Perpignan et la Vallée du Rhône sont les lieux où je donne les initiations chamaniques et vous pourrez me rencontrer en conférence. Si vous désirez des soins dans ces villes je pourrais vous recevoir sur rendez vous .

Mes méthodes de soins sont avant tout guidés puisque je suis canal . A ce titre je suis clairaudiente et clairvoyante . Je travaille avec les éléments de mére terre : Les Minéraux , Les Plantes , Les Arbres et Les Animaux Totems . Evidement je me relie aux 5 éléments afin de les équilibrer à chaque soin . Les 7 chakras sont visités pour les harmoniser . Différents soins sont proposés:

Lithothérapie

Aromathérapie

Radiesthésie

Magnétisme

Nettoyage des mémoires ( de l état de foetus à aujourd hui en passant par des vies antérieurs )

soin avec Tambour Chamane

enlévement de sortilége

Travail à distance ou sur photo.

PURIFICATION DES PERSONNES ET DES LIEUX