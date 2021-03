La Ménagerie D'ADÈLE

Nous offrons des services de MÉNAGES et NETTOYAGE :

- RÉSIDENTIEL BUREAU COMMERCIALE IMMEUBLE

- À LA SEMAINE, AUX 2 SEMAINES, AU MOIS ou AU BESOIN

Adèle vous propose son ménage et son nettoyage en fonction de votre besoin.

Elle viendra en personne vous rencontrer sans engagement, pour apprécier lendroit et écouter vos attentes.

Adèle vous offrira ensuite une solution appropriée afin que dans le temps votre bien être perdure.

Que vous soyez chef dentreprise, commerçant, ou que vous ayez envie de plus de confort chez vous, Adèle et ses équipiers combleront vos besoins.

Chaque service pourra évoluer si nécessaire suivant votre rythme et vos envies. Adèle restera à votre écoute pour que votre solution ménage réponde toujours à 100% à vos attentes.