Qui sommes-nous?



Jeune Entrepreneur 26 ans d'origine Malgache, né à Antalaha capitale mondiale de la vanille, Restaurateur, gérant de restaurant, de Pizzeria et d'un Fastfood Malagasy.



Nous avons maintenant ouvert une société d'Export sous la raison sociale de : La saveur vanille.



La société a comme activités la collecte, le traitement et l'Exportation des produits agricoles (Vanilles, cafés, girofles) vers tous destination International.



Conquérir les Etats-Unis, l'Europe, le Dubaï est l'objectif général en proposant du produit authentique, de meilleure qualité, une marge symbolique, et une livraison optimisée.



Ayant déjà travaillé au sein de grosses Entreprise de la région, nous possédant les Expériences nécessaires pour la gestion rationnelle de la société et étant diplômé d'un Institut supérieur du commerce de la Capitale, nous saurons apporter des innovations afin de mettre les activités de l'Entreprise au diapason de la mondialisation du commerce, ceci au profit des Futurs partenaires.



Vous remerciant déjà de la confiance que vous nous accorderiez, augurant d'Excellentes relations d'Affaires entre nos sociétés.



Nous fournissons la vanille selon tous les besoins, vanilles en gousses ou en ses principaux dérivés.