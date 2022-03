Laeticia SEGURO

Une expérience enrichissante au sein de diverses sociétés internationales, motivée par le contact avec les clients, et la recherche des meilleures stratégies d'approche et de fidélisation, ma maitrise de l'allemand et de l'anglais sont des atouts reconnus pour accomplir mes missions. Je suis aussi à l'aise avec les outils informatiques.



J'espère avoir le plaisir de vous rencontrer, que ce soit de visu ou, vu les circonstances, sur What'sApp ou Skype.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Microsoft Excel

Microsoft Word

Traduction technique

Business Objects

SAP ERP

Cegid

Relations clients

Commerce B2B

Support client

Prospection internationale

SAGE

Gestion de la relation client