Laetita SUNIER

Diplômée au Lycée professionnelle Simon Lazard à Sarrreguemines . Personne Motivée , Polyvalente , Dynamique

Efficace et Souriante , dotée de plusieurs expériences professionnelles et d'une capacité à travailler en indépendance ou en équipe .

Je suis à la recherche d'un travail dans le domaine '' Commercialisation et Service en Restauration '' . Un précédent Stage au Bowling Center à Saint Avold (57) m'a permis d'acquérir de solide compétences commerciales et de confirmer mon envie de travailler dans ce domaine-ci . Je souhaite mettre mes compétences à profit .