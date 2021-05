Laetitia EME

Polyvalence, adaptabilité, motivation, enthousiasme !

Tour à tour vendeuse, communicante, responsable marketing web, mes compétences sépanouissent au contact du renouveau : après dix ans de pratique personnelle, le métier déducateur sportif spécialisé en fitness mest apparu comme le parcours de vie qui me correspond à 200%.

Diplômée d'état, je suis spécialisée en cours collectifs fitness, je dispense des coachings privés, mais je suis aussi instructrice de marche nordique, encadrante en activités physiques adaptées, nageuse sauveteur aquatique...

j'ai plusieurs cordes à mon arc, me permettant dappréhender le sport avec une vision globale, holistique, respectueuse des pratiquant(e)s que jencadre et que jentraîne.



Dans une démarche éducative et bienveillante, je pratique et fais pratiquer le sport en toute sécurité, le tout avec une énergie débordante et communicative!



Retrouvez moi sur http://titiacoachtraining.com

A bientôt !