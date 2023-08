Responsable du pôle habitat privé au service Habitat Logement Le Mans Métropole / Ville du Mans. Le pôle habitat privé, composé de 7 agents, définit et conduit les politiques locales en matière d'habitat privé et d'accession à la propriété, et assure les missions de salubrité de l'habitat et mise en sécurité des immeubles.