En tant que professionnel ayant une expérience mondiale en logistique, j'ai récemment obtenu un MBA en commerce international de l'Université de Californie à San Diego.

J'aimerais offrir mon expertise en gestion commerciale, mais aussi dans les affaires et les relations dans l'industrie du transport de marchandises tout en optimisant vos équipes d'exploitation.

Je maîtrise les principaux logiciels et outils informatiques : Microsoft Excel, SAP BW, PowerBI et business analytics.