Laetitia MOTARD

Mesdames, Messieurs les recruteurs



L’exigence de votre secteur d’activité vous amène à vous entourer de collaborateur avec un excellent sens du relationnel, de la réactivité et une très bonne organisation.

C’est pourquoi je vous propose mes services.



Les différents postes occupés m’ont permis de m’adapter aux divers besoins et évolutions des entreprises. Ainsi, je vous propose de vous apporter mon expérience professionnelle en gestion administrative, commerciale et comptable.



Ma rigueur, ma capacité à gérer les imprévus et mon excellent sens de la communication constituent mes principaux atouts pour mener à bien mes missions.



Animée par la passion de mon métier, je suis toujours à la recherche d’une quelconque amélioration pour faciliter le fonctionnement de l’entreprise. Je désire devenir une collaboratrice sur laquelle on peut s’appuyer.



Je serai heureuse de vous rencontrer afin d’approfondir les besoins de votre entreprise, vous exprimer mes motivations et répondre à vos interrogations.



Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Microsoft Word

Planning

Interface clients fournisseurs

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Facturation

Devis

Réseaux sociaux professionnels

Classement

Archivage électronique

Archivage

Numérisation

Recouvrement amiable

Moteurs de recherche web

Communication

Emailing

Mailing

Conception-rédaction

Normes rédactionnelles

Rédaction de contenus

Rédaction web

Courrier

Accueil des clients

Accueil physique et téléphonique