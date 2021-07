Laetitia ONISOA

Bienvenue sur mon profil cher futur client !



Assistante virtuelle polyvalente et sérieuse, j'ai l'art de comprendre les problèmes des entrepreneurs, de faire des preuves d'empathie et de les aider à accomplir les tâches qui les empêchent de se focaliser sur le cœur du métier. J'aimeras évoluer dans une entreprise où je pourrai encore plus m'épanouir car je suis une personne

: -autonome

-motivée

-curieuse

-organisée

-transparente



Je suis en mesure de vous fournir des services de soutien administratif , rédactionnel, organisationnel.

-Gestion des agendas et rendez-vous d'affaires

-Saisie de données

-Rédaction

-Gestion des emails

-Gestion de planification et assistance personnelle

-Gestion des réseaux sociaux

-etc

Alors n'hésiter pas à me contacter, je suis disponible à tout moment.