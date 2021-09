Laetitia PIGUET

Formulation, développement, industrialisation et suivi en fabrication de nouveaux produits (peintures antico, routière, bâtiment, pour sols, adhérence directe sur différents supports [verre, bois, métal, plastique...]).

Adaptation des formules en fonction du mode d’application (pistolet pneumatique, airless, airmix, sérigraphie, tampographie, rouleau, brosse, rideau, coil coating…)

Formulation de revêtements spécifiques (sol-gel, diélectrique, thermochromique…).

Recherche et développement de teintes, mise à la teinte.

Respect du cahier des charges clients et législatifs.

Rédaction de Fiches Techniques et de Fiches de Données de Sécurité.

Gestion des projets de recherche en relation avec les différents services (markéting, qualité...).

Veille technologique, réglementaire et concurrentielle.

Rédaction de procédures (ISO 9002 et ISO 14001).

Encadrement et suivi stagiaires et techniciens.

Rédaction et dépôt d’enveloppes soleau et brevet («Eléments chauffants plats sur aluminium»).



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel