Laetitia PINEL

Juriste de formation, j'ai fais l'essentiel de ma carrière dans les assurances.

Gestion des sinistres auto et habitation au préalable.

Puis en protection juridique où j'ai acquis un certain niveau d'expérience et d'exigence.



Ce que j'aime avant tout dans l'instruction d'un dossier c'est de pouvoir faire une analyse fine, précise et détaillée de la problématique donnée.

Et une fois cette analyse réalisée appliquer la garantie, la loi ou l'élément de droit qui permet de donner une issue très concrète et pratique au litige.



La matière dans laquelle je me sentais la plus à l'aise était la garantie locative. Aider un propriétaire à recouvrer ses loyers impayés en utilisant la procédure judiciaire dédiée était pour moi très gratifiant.



Autant dire que mon domaine de prédilection est très loin de mon activité actuelle, c'est pour cela que je reste à l'écoute de toute proposition.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Gestion immobilière

Droit immobilier

Secrétariat

Comptabilité générale

Accueil