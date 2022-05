Laetitia PIRSON-LERICOLAIS

Psychologue clinicienne diplômée en psychopathologie et santé mentale et multiples formations professionnelles complémentaires sur le psychodrame, la parentalité, les ateliers thérapeutiques, l'autisme, les psychoses, le polyhandicap, le vieillissement, les soins palliatifs, le handicap visuel, l'analyse fonctionnelle, PECS, ABA, les addictions.

Aujourd'hui j'étends le champ de mes compétences en me formant à l'hypnose ericksonienne.



Je propose du soutien à la fonction parentale, de la thérapie de soutien individuelle, de la psychothérapie, de la médiation familiale. J'adresse mes services aux personnes de tout âge (du nourrisson à la personne en fin de vie), présentant tout type de difficulté (émotionnelle, relationnelle, ponctuelle...) y compris les handicaps. Si nécessaire, je suis en capacité de vous orienter vers un autre spécialiste ou une structure.



Mon approche est multi-référentielle (psychologie humaniste, approche systémique, psychanalyse, objets de médiation : conte, écriture, peinture..., neuropsychiatrie, méthodes comportementalistes, hypnose). Mon aide est toujours construite sur mesure, respectant vos besoins et possibilités. Je peux utiliser des objets de médiation si cela favorise l'expression (conte, dessin, écriture, ...).



J'ai travaillé dans de nombreuses structures auprès d'adultes, de bébés, d'enfants, de parents, de grands-parents, d'adolescents, de personnes handicapées mentales et/ou moteurs. J'ai ainsi rencontré des problématiques diverses: scolarité (notamment l'entrée dans les apprentissages), relations familiales (y compris violences), pathologies mentales, situation de divorce et difficultés concernant la garde des enfants, handicap et intégration ou optimisation du quotidien). Ces expériences professionnelles me permettent d'avoir un réseau professionnel fourni et une bonne connaissances des diverses problématiques et de leur prise en charge.



Je suis régulièrement des formations professionnelles afin de répondre au mieux aux besoins des consultants.



Je vous invite à visiter mon site : psychologue-nimes.wixsite.com/pirsonlericolais