Laetitia PLASSARD

Je souhaite faire une Licence Professionnelle dans le domaine de la Production et de la Qualité en Agroalimentaire.

Ces deux aspects me plaisent énormément et je souhaiterais en apprendre davantage sur ce que ces deux aspects requièrent pour parvenir à mon projet professionnel.

Je suis actuellement à la recherche d'un stage pour clôturé mon DUT IAB afin d'approfondir mes connaissances et d'apprendre au contact d'une entreprise ce qu'est le monde du travail dans la Production et la Qualité en Agroalimentaire.