Laetitia PONCET-PAOLI

Mes expériences professionnelles ont révélé mon goût pour la coordination

d’évènements.

Gérer la logistique et anticiper les besoins de mes interlocuteurs font partis de mes

priorités.

Ma soif d’apprendre et ma curiosité m’ont toujours aidé à m’adapter rapidement et à

m’impliquer dans de nouveaux projets.



Mes compétences :

Organisation-Précision-

Rigueur dans le travail

Efficacité individuelle et collective

Administration

FileMaker Pro for Windows

Microsoft Excel

Microsoft Word